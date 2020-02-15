«تنسيقية الأحزاب» تستمتع لرؤية عبدالمنعم سعيد في الاستحقاقات الانتخابية

التقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالدكتور عبدالمنعم سعيد، الرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، في إطار سلسلة اللقاءات السياسية التي تعقدها التنسيقية؛ للاستماع إلى كل الآراء حول الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، والاستفادة من الخبرات المتنوعة.ورحب الدكتور عبدالمنعم بوفد التنسيقية، واستعرض رؤيته للنظام الأمثل للعملية الانتخابية في الاستحقاقات القادمة، مؤكدًا ما تمثله هذه الفرصة في تنمية الحياة السياسية بمصر، من خلال تقوية دور الأحزاب وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع المصري.وأعرب عبدالمنعم سعيد عن تقديره لهذه الخطوة التي تقوم بها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحرصها على توسيع دائرة الحوار في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين كل الأطراف.