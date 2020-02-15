السعودية تعلن تحديد أسعار الوقود للمواطنين شهريًا

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، عن اتباع آلية التسعير الشهري لأسعار الوقود بالمملكة، خلافًا للنظام السابق.وقالت الشركة في بيان لها مساء اليوم، إن أسعار البنزين المحدَّثة ابتداء من الغد الأحد سيكون سعر بنزين 91، 1.55 ريال لكل لتر، بينما سيكون سعر بنزين 95، 2.11 ريال لكل لتر، وفقًا لوسائل الإعلام السعودية.وأوضحت أرامكو أنه ابتداءً من فبراير الحالي ستكون فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلًا من ربع سنوية، وسيكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والتطبيق سيكون في صباح اليوم التالي.وأكدت الشركة أن هذا القرار جاء وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.ولم تعلن أرامكو من وقتها عن أسعار البنزين المحدّثة للربع الأول 2020، بعد أن كانت قد حددت أسعار الربع الماضي عند 1.50 ريال لكل لتر للبنزين 91، و2.05 ريال لكل لتر للبنزين 95.