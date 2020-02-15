رامي عياش: العمل الإنساني قبل الفن في حياتي

قال الفنان اللبناني رامي عياش، إنه أسس جمعية خيرية في لبنان على غرار مؤسسة "واحد من الناس"، في مصر واسمها جمعية "عياش الطفولة".وأضاف خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه "واحد من الناس"، والمذاع على قناة "النهار"، أنها تأسست عام ٢٠٠٩ هدفها الأول والأخير زرع البسمة على وجوه وفي قلوب الأطفال وذويهم، وكلها أمل ومحبة بأن تعم رسالتها العالم أجمع كي لا يبقى يتيم أو طفل محتاج.وتابع أنه تم كفالة ٢٠٠٠ طفل بلبنان من قبل الجمعية كفالة كاملة من إعاشة وتعليم وصحة، بالإضافة إلى ٤٠٠٠ طفل بالمغرب، مؤكدًا أن العمل الإنساني يأتي أولًا في حياته ثم الفن.