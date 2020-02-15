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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصادر يمنية: استعدادات لنقل جرحى «الجوف» للعلاج بالسعودية

السبت 15/فبراير/2020 - 10:21 م
جريدة الدستور
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أعلنت مصادر في محافظة الجوف باليمن، أن هناك استعدادات جارية لنقل الجرحى من المدنيين جراء عملية البحث والإنقاذ التي نفذها التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، في موقع سقوط طائرة تابعة له بالمحافظة.

وأشارت المصادر، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية السبت، إلى أنه سيجري نقل الجرحى إلى مستشفيات بالمملكة العربية السعودية، لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية اللازمة.

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن سقوط إحدى طائرات التحالف المقاتلة بمنطقة العمليات في محافظة الجوف اليمنية، مشيرة إلى تنفيذ عملية بحث وإنقاذ بموقع الحادث.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن إحدى الطائرات سقطت بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف.

وقال المالكي: إنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ، لافتًا إلى أنه سيتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.

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