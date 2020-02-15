28 سبتمبر.. انطلاق معرض المطاعم بدبي

تستضيف دبي معرض المطاعم الدولي، في الفترة من 28 - 30 سبتمبر 2020، بحضور أكثر من 6000 من المحترفين وصناع القرار من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتنقسم دورة هذا العام، إلى 5 أجزاء: بناء المطاعم وتصميمها، ومعدات المطاعم، وتكنولوجيا المطاعم، والامتياز والخدمات، ومنطقة مخصصة لتناول القهوة والشاي.ويمكن لزوار المعرض الاستفادة من صناعات الخدمات الغذائية في الشرق الأوسط والتي تبلغ تكلفتها مليار دولار من خلال العرض في معرض المطاعم 2020.