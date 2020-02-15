محمد الباز يدعو وزارة الثقافة للاحتفال بمئوية الشيخ النقشبندي

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، وزارة الثقافة للاحتفال بمئوية الشيخ سيد النقشبندي، قائلًا إنه أعظم مبتهل، وليس أقل من أم كلثوم أو عبدالوهاب، الذين تحتفل الوزارة بمئويتهم.وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "أقول لوزارة الثقافة، الشيخ النقشبندي أمانة في رقبتكم".ولفت الباز، إلى أن أمس الموافق 14 فبراير كانت الذكرى الـ44 على وفاة الشيخ النقشبندي، الذي توفي في 14 فبراير 1976، مردفًا أنه ولد في يناير 1920.وكرر الباز، دعوته لوزارة الثقافة لإقامة احتفالية كبيرة تليق بأعظم مبتهل مصري ما زال صوته يمتعنا.وختم الباز الحلقة بإذاعة ابتهال نادر للشيخ سيد النقشبندي.