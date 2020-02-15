بوجدانوف: اتهام أردوغان لروسيا بقيادة الحرب في ليبيا ليس واقعيًا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم السبت، أن مزاعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن روسيا تقود على أعلى المستويات الصراع في ليبيا، لا تتوافق مع واقع الأمور.وأضاف بوجدانوف، الذي يشغل منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حديث للصحفيين على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أن هذا لا يتوافق مع واقع الأمور، لا أعلم من جاء بذلك؟.وفي وقت سابق من السبت، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة مع محطة تلفزيون NTV إن روسيا تدير الحرب في ليبيا على أعلى المستويات، وأضاف أن أنقرة ستواصل دعم حكومة الوفاق غير المعتمدة بقيادة فايز السراج.