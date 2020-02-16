حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 16 فبراير 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك لبرج الدلو، اليوم 16 فبراير 2020 على النحو التالي:مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم التركيز على الأمور الأساسية وعدم الانشغال بالأمور الثانوية؛ لأنها لن تفيدك بشيء.عاطفيًا: قد تواجه مواقف صعبة ومحرجة أحيانًا، لكن الشريك يقف الى جانبك ويساعدك كثيرًا ويجد لك الحلول المناسبة.صحيًا: لا تفوّت عليك فرصة الاستفادة من التمارين الرياضية الصباحية قبل التوجه إلى العمل.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.