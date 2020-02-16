حظك اليوم.. برج القوس الأحد 16 فبراير 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم 16 فبراير 2020، لبرج القوس، على النحو التالي:مهنيًا: تكون متنورًا في تصرّفاتك وتعاملك خلال هذا اليوم، وتقدم على اتخاذ القرار السليم، وتتمتع بالهدوء والتروي والتفكير بعقلانية.عاطفيًا: تسامح مع الشريك وكن لينًا في تعاطيك معه، فهو عفوي وطيب القلب، ولا تتركه يدفع الثمن إذا تصلبت في موقفك.صحيًا: نتيجة وقوعك تحت ضغوط نفسية مصدرها العمل، قد تشكو تشنجًا في الأعصاب.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.