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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بإستثمارات 1.5 مليار جنيه.. تدشين مدينة للصناعات الغذائية فى سفنكس

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:38 ص
جريدة الدستور
أسماء إبراهيم
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يستعد أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر بتدشين مدينة صناعية جديدة في مدينة سفنكس، لاستغلال الأراضي الصحراوية، لزيادة حجم إنتاج مصانع المدينة.

قال الدكتور محمد خميس شعبان نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر إن، الجمعية تعتزم تدشين مدينة صناعية جديدة في منطقة سفنكس.

وأضاف خميس لـ"الدستور" أن اعضاء الجمعية تقدموا بطلب لجهاز مدينة سفنكس لتوفير قطعة أرض لتدشين المدينة الصناعية عليها، مؤكدًا أن مدينة سفنكس من افضل المدن كثافة سكانية، لطبيعة المنطقة وتعد مدينة سفنكس من مدن الجيل الرابع في مصر وتم إنشائها بقرار وزاري سنة 2018 بهدف تحقيق جزء من إستراتيجية 2030 لزيادة المساحة العمرانية، والقضاء على العشوائية، حيث تبلغ مساحتها حوالي 59417.77 فدان، بحسب تصريح وزير الاسكان.

و تابع رئيس الجمعية أنهم، طالبوا بتخصيص مليون متر مربع لإقامة المدينة الصناعية عليهم، بحجم استثمارات تبلغ حوالي 1.5 مليار جنيه تقريبًا، موضحًا أنه سيتم بناء المصانع فور استلام قطعة الأرض مباشرة، مطالبًا جهاز مدينة سفنكس بسرعة تخصيص الأرض، وأن المدينة ستخصص للصناعات الغذائية فقط.

وأضاف أن، الجمعية تستعد خلال الفترة المقبلة لعقد العديد من اللقاءات مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لبحث مشاكل الضرائب العقارية المفروضة على المصانع المتوقفة في المنطقة، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

والجمعية تعتزم إطلاق أول وأكبر معرض صناعي من نوعه يحمل اسم "صناع أكتوبر"، وشعاره المكون المحلي أولًا، منتصف شهر مارس المقبل، على مساحة 5000 متر في مدينة السادس من أكتوبر ليسع قرابة نحو 250 شركة ومصنع عارضين على أن يتم توجيه الدعوة لقرابة 2500 مستثمر هم إجمالي أصحاب المصانع والشركات بالمناطق الصناعية بأكتوبر

والهدف من المعرض هو تبني رؤية الدولة المصرية في تحقيق أهدافها وزيادة وعي الصانع والمستهلك نحو أهمية دورهم معا في تعميق التصنيع المحلي وتفضيله على الأجنبي في عملية الشراء.

ويطلق المعرض مبادرتين رئيسيتين الأولى حول تحفيز وتشجيع المنتج الوطني بخفض كبير للأسعار، عبر إبرام اتفاق تعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية لدعوة كبار التجار وكافة الوكلاء من مختلف المحافظات لزيارة المعرض، والثانية هي الإعلان مبادرة التكامل الصناعي بين كافة المصانع الكبرى والورش والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما يشهد المعرض العديد من الفعاليات أبرزها ورشة عمل لرؤساء الأجهزة التنفيذية الثلاثة بأكتوبر لعرض كافة الفرص الاستثمارية المتاحة على المستثمرين، وورشة عمل رفيعة المستوى للبنوك الحكومية والخاصة لعرض الخدمات على المستثمرين وصغار الصناع للاستفادة بمبادرة دعم الصناعة الوطنية الأخيرة، بالإضافة إلى ملتقى لتشغيل الشباب في سابقة في الأولى من نوعها في تاريخ المعارض الصناعية.

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