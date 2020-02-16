حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 16 فبراير 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العذراء ليوم 16 فبراير 2020، والذي جاء على النحو التالي:مهنيًا: مهما عاندتك الظروف في العمل، لا تستسلم لتتمكن من تمرير هذا اليوم الصعب، فالمقبل يكون أفضل.عاطفيًا: المواجهة بالحقيقة صعبة، لكنها في النهاية ستحدد طبيعة العلاقة مع الشريك وتضعها على السكة الصحيحة.صحيًا: الجلوس خلف المكاتب وقتًا طويلًا ليس جيدًا، فحاول أن تغيّر هذا النمط.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما ان معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.