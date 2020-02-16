حظك اليوم.. برج الثور الأحد 16 فبراير 2020

قدمت عالمة الفلك "جاكلين عقيقي" حظك اليوم لبرج الثور ليوم 16 فبراير 2020 على النحو التالي:مهنيًا: يساهم هذا اليوم في تغيير الوقائع، فيكون لمصلحتك من دون شك، وتحصل على النتائج المبتغاة وعلى ترقية لم تكن تتوقعها.عاطفيًا: لا تترك الشكوك تؤثر في علاقتك بالشريك، وهذا من شأنه أن يوصلك إلى أماكن لا ترغب في الوصول إليها.صحيًا: تفكر في التخلص من العمل الإضافي الذي يلهيك عن ممارسة الرياضة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.