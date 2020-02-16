حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 16 فبراير 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج السرطان ليوم 16 فبراير 2020، والذي جاء على النحو التالي:مهنيًا: تنتقل هذا اليوم إلى الموقع المناسب لك، فلا تغير من قراراتك لترضي الآخرين بها.عاطفيًا: تطرح مجموعة من الأفكار وتناقشها مع الحبيب وتتوصلان إلى النتائج المرجوة والحلول العملية للكثير من المشكلات المستعصية.صحيًا: تستفيق من سبات عميق وتقرر فجأة ممارسة الرياضة يوميًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.