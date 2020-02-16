حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 16 فبراير 2020

قدمت عالمة الفلك "جاكلين عقيقي" حظك اليوم لبرج الحمل ليوم 16 فبراير 2020 على النحو التالي:مهنيًا: تكون اجواء العمل جيدة جدًا تحت تأثير القمر من برج القوس الناري الصديق ما يجعلك تتمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح وتفوق باهر.عاطفيًا: أمور بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستهتار بأي شيء يمكن أن يؤثر في علاقتك بالشريك.صحيًا: حاول تطبيق الإرشادات الطبية التي وصفها لك طبيبك لتكون في أفضل حالاتك الصحية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.