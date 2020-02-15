سامح شكرى يشيد بمستوى العلاقات المصرية الإسبانية

أشاد وزير الخارجية سامح شكرى، بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية مع إسبانيا في شتى المجالات.جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير اليوم السبت مع "أرانشا جونزاليس لايا" وزيرة الشئون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن.وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري قدم التهنئة في بداية اللقاء للوزيرة الإسبانية بمناسبة توليها مهام منصبها في 13 يناير الماضى.. معربًا عن التطلع إلى التشاور والتنسيق معها إزاء مجمل القضايا المشتركة خلال المرحلة القادمة.من جانبها، أكدت الوزيرة الإسبانية على أهمية مصر بالنسبة لبلادها كشريك رئيسي بالمنطقة وبوابة لإفريقيا، مشيرة إلى خصوصية منطقة المتوسط، معربة عن التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في المجالات المختلفة.كما حرصت وزيرة خارجية إسبانيا على الاستماع للرؤية المصرية إزاء القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وخاصة التطورات في ليبيا، ومستجدات القضية الفلسطينية.