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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 16 فبراير 2020

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:06 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية ليوم 16 فبراير 2020 على النحو التالي:

الحمل:
مهنيًا: تكون أجواء العمل جيدة جدًا تحت تأثير القمر من برج القوس الناري الصديق ما يجعلك تتمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح وتفوق باهر.
عاطفيًا: أمور بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية؛ لذا عليك عدم الاستهتار بأي شيء يمكن أن يؤثر في علاقتك بالشريك.
صحيًا: حاول تطبيق الإرشادات الطبية التي وصفها لك طبيبك لتكون في أفضل حالاتك الصحية.

الثور:
مهنيًا: يُساهم هذا اليوم في تغيير الوقائع، فيكون لمصلحتك من دون شك، وتحصل على النتائج المبتغاة وعلى ترقية لم تكن تتوقعها.
عاطفيًا: لا تترك الشكوك تؤثر في علاقتك بالشريك، وهذا من شأنه أن يوصلك إلى أماكن لا ترغب في الوصول اليها.
صحيًا: تفكر في التخلص من العمل الإضافي الذي يلهيك عن ممارسة الرياضة.

الجوزاء:
مهنيًا: تلتقي شخصًا ينال عملك إعجابه لكن قد تصطدم بواقع لا يرضيك أو تفهم أمورًا في ما بعد تجعلك تتراجع خطوات.
عاطفيًا: لا تغامر بعلاقة عابرة، فمن تعرفه أفضل بكثير ممن تجهله، وتجاربك السابقة خير دليل على ذلك.
صحيًا: تهتم بموضوع صحي أو بأمر مفاجئ يطرأ ويتركك في حال من الإرباك والقلق.

السرطان:
مهنيًا: تنتقل هذا اليوم إلى الموقع المناسب لك، فلا تغير من قراراتك لترضي الآخرين بها.
عاطفيًا: تطرح مجموعة من الأفكار وتناقشها مع الحبيب وتتوصلان إلى النتائج المرجوة والحلول العملية للكثير من المشكلات المستعصية.
صحيًا: تستفيق من سبات عميق وتقرر فجأة ممارسة الرياضة يوميًا.

الأسد:
مهنيًا: يخلق هذا اليوم من لا شيء مشروعًا يثير دهشة زملائك، وهذه أبرز صفاتك لتحقيق قدرة ذاتية لمواجهة الأمور.
عاطفيًا: إذا كنت غير قادر على الارتباط الرسمي، فلا تطلق الوعود لأنك لن تنفذها، فتصبح عندها في نظر الشريك إنسانًا عديم الوفاء.
صحيًا: شرب المياه بمعدّلات عالية مهم جدًا، وهذا إيجابي من أجل صحة أفضل.

العذراء:
مهنيًا: مهما عاندتك الظروف في العمل، لا تستسلم لتتمكن من تمرير هذا اليوم الصعب، فالمقبل يكون أفضل.
عاطفيًا: المواجهة بالحقيقة صعبة، لكنها في النهاية ستحدد طبيعة العلاقة مع الشريك وتضعها على السكة الصحيحة.
صحيًا: الجلوس خلف المكاتب وقتًا طويلًا ليس جيدًا، فحاول أن تغيّر هذا النمط.

الميزان:
مهنيًا: يطرأ اليوم ما يدعوك إلى تنظيم أولوياتك في العمل، فهذا يفيدك كثيرًا ويسهّل مهمتك أكثر مما كنت تتصور.
عاطفيًا: حاول أن تتفهم الشريك، فهذا سيريحكما ويمنحكما المزيد من التفاؤل بحياة هانئة وسعيدة في المستقبل.
صحيًا: أنت مقبل على مرحلة حرجة في حال واصلت إهمالك المتعمد لوضع الصحي الدقيق.

العقرب:
مهنيًا: تكون متنورًا في تصرّفاتك وتعاملك خلال هذا اليوم، وتقدم على اتخاذ القرار السليم، وتتمتع بالهدوء والتروي والتفكير بعقلانية.
عاطفيًا: تسامح مع الشريك وكن لينًا في تعاطيك معه، فهو عفوي وطيب القلب، ولا تتركه يدفع الثمن إذا تصلبت في موقفك.
صحيًا: نتيجة وقوعك تحت ضغوط نفسية مصدرها العمل، قد تشكو تشنجًا في الأعصاب.

القوس:
مهنيًا: قد يطرأ تغيير يريحك كثيرًا مع وصول القمر إلى برجك ما يشعرك بالطمأنينة وربما يشير إلى حل خلاف بسيط مع أحد الزملاء.
عاطفيًا: قد تخوض معارك بسيطة مع الشريك لإقناعه بالتخلّي عن أنانيته، قد تنجح حينًا وربما تفشل حينًا آخر.
صحيًا: دع هموم العمل في مكانها، وقم ببعض التمارين الرياضية المفيدة لصحتك ولنفسيتك، وتلاحظ الفرق سريعًا.

الجدي:
مهنيًا: يولد هذا اليوم حنينًا من جهة وتشويشًا على بعض الأفكار من جهة ثانية، لكنني أنبّهك إلى بعض المماطلة أو التأخير في المعاملات.
عاطفيًا: تتقبل النقاش ولا تفرض آراءك على الحبيب بالقوة، وتكون لينًا في تعاملك معه، وتمارس مبدأ خذ واعط معه لتعرف ماذا يريد بالضبط.
صحيًا: تقرر مع بعض الأصدقاء الذهاب في رحلة صيد خارج البلد بغية الترفيه وممارسة هوايتك المفضلة.

الدلو:
مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم التركيز على الأمور الأساسية وعدم الانشغال بالأمور الثانوية لأنها لن تفيدك بشيء.
عاطفيًا: قد تواجه مواقف صعبة ومحرجة أحيانًا، لكن الشريك يقف إلى جانبك ويساعدك كثيرًا ويجد لك الحلول المناسبة.
صحيًا: لا تفوّت عليك فرصة الاستفادة من التمارين الرياضية الصباحية قبل التوجه إلى العمل.

الحوت:
مهنيًا: انتقال القمر إلى مواجهة برجك من القوس غير مناسب يدعوك إلى التفكير مليًّا بما تريد، فكُن منتبهًا إلى طريقة تصرّفاتك وإلى كل كلمة تتفوّه بها.
عاطفيًا: تحاول الابتعاد عن التفرّد في الرأي لأنك تعرف أنها مسألة خطيرة وذات أبعاد، ولا سيما إذا كان ذلك سينعكس سلبًا على طبيعة العلاقة مع الشريك.
صحيًا: نفسيتك المرحة وطبعك الهادئ يكونان أحد العوامل الإيجابية في استقرار وضعك الصحي.

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