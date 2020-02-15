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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

وزيرة الصحة: حللنا للأجنبي حامل «كورونا» 3 مرات.. وجاهزون للفيروس

السبت 15/فبراير/2020 - 09:23 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
أحلام عبدالرحمن
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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الشخص الأجنبي الحامل لفيروس كورونا المستجد، جرى اكتشافه أثناء الإجراءات الاحترازية لمتابعة المجموعات القادمة إلى مصر، مؤكدة أن كل الحالات جاءت نتيجتها سلبية إلا حالة واحدة، لم يكن نتيجة التحليل لها واضحة، فتمت إعادة التحليل 3 مرات، وجرى نقله إلى مستشفى النجيلة بسيارة ذاتية التعقيم.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه تم إجراء الفحوصات لكل المخالطين له، وعزلهم في منازلهم لمدة 14 يومًا، كما جرى تعقيم المكان الذي تردد عليه، وعزل كل العاملين بالمكان في منازلهم بعد إجراء الفحوصات لهم، وسيتم متابعتهم دوريًا.

ولفتت إلى أن العزل والمتابعة من قبل وزارة الصحة، يتم في بيوتهم بإرشادات محددة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأكدت أن الدولة مستعدة، وبها مكان للحجر يسع 300 واحد، والمكان مجهز بعيادته وأطبائه وأجهزته، والمستشفى بها معامل على أعلى مستوى.

وأشارت إلى أن إجراءات الفحص في الموانئ البرية والبحرية والجوية، على أعلى مستوى بشهادة القادمين من الخارج.

وأكدت أن العائدين من مدينة ووهان الصينية، وطاقم الطائرة والمضيفات والطاقم الطبي، كلهم جاءت نتيجة التحاليل لهم سلبيًا، وباقي يومين فقط على خروجهم.

وأردفت وزيرة الصحة: "لي الشرف أن أساهم مع بلدي بالمرور من هذه الأزمة".

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