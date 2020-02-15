لجنة تحكيم bt100 تتفق على عدة معايير علمية لقياس أداء واختيار الجوائز والإعلان رسميًا 3 مارس

◄ نمو الأرباح والأداء فى البورصة والتطوير والأبحاث ودعم الناتج المحلى والتنمية المستدامة وبيئة العمل وتمثيل المرأة أبرز المعايير

اجتمعت لجنة التحكيم الخاصة باحتفالية bt 100، اليوم السبت، وذلك لتحديد معايير وأسماء المرشحين النهائية، من الشركات ومؤسسات الأعمال والشخصيات العامة الأفضل أداءًا خلال عام 2019، تمهيدًا لإعلانها رسميًا فى حفل كبير يقام يوم 3 مارس المقبل، بحضور كبار المسؤولين ورؤساء الشركات والبنوك ورموز مجتمع الأعمال المصرى والدولى.













واستقرت اللجنة على عدة معايير لاختيار مرشحى "نسخة 2020"، والتى تتواكب مع القواعد العلمية لمنح الجوائز وتكريم مؤسسات الأعمال، أبرزها، معدل نمو الأرباح للمؤسسات والقيد فى البورصة المصرية، ومواكبة مفاهيم التطوير والأبحاث ومساهمة الشركة أو المؤسسة فى دعم الناتج المحلى الإجمالى لمصر ودعم مفاهيم التنمية المستدامة والمشاركة في مشروعات خدمة المجتمع والشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص وقوة العلامة التجارية وتحسين بيئة العمل الخاصة بموظفى الشركة وتطوير الأداء ومعدل العائد على الاستثمار بالنسبة لمساهمى الشركة ومعدل رضاء العميل عن مستوى الخدمة وجودة المنتجات التى تقدمها الشركة ومعدل التوظيف الجديد للشركة ومراعاة اشتراطات السلامة البيئية ونسبة تمثيل المرأة فى مجلس إدارة الشركة.





وسوف تخضع التقييمات النهائية للمرشحين للتصويت من قبل 11 عضوًا فى لجنة التحكيم، وفق نظام تقييم نقاط محدد، مع دراسة الملف الكامل لنتائج أعمال كل مرشح، والبحوث السوقية والقطاعية لقياس أداء المؤسسات الفائزة.





















وتضم لجنة التحكيم كلا من الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة "اليوم السابع"، وأسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، وأشرف سلمان، وزير الاستثمار الأسبق، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، وماجد شوقى، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الأسبق والرئيس التنفيذى لبلتون القابضة، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للعمليات فى " الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".













وتُمنح الجوائز لعدد من القطاعات المختلفة، منها القطاع المالى، والصناعى، والقطاع العقارى، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التى شهدت تطورا سريعا ساعد على المساهمة بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى، بالإضافة لتكريم الشركات صاحبة الأفكار الإبداعية المبتكرة والحلول العملية والفعالة، إضافة لمنحها جوائز لأفضل مبادرات المسئولية المجتمعية للشركات، وأفضل الشركات أداءً فى البورصة المصرية، كما تمنح جوائز لأفضل الاتفاقيات والشراكات المستدامة بين القطاع الخاص والقطاع العام الذى انعكس بشكل إيجابى على أهداف الدولة فى خطة التنمية الاقتصادية الشاملة لمصر 2030.





وبالإضافة إلى رعاية مجلس الوزراء، فقد حظت احتفالية "bt100" على رعاية مجموعة من كبرى المؤسسات مثل مجموعة هشام طلعت مصطفى، وتطوير مصر، ومجموعة العتال القابضة، ومجموعة شركات مرسيليا، واتصالات مصر، وفودافون، هايد بارك، بيبسييكو مصر، البنك التجارى الدولى CIB، السويس للأسمنت، الشركة الألمانية اللبنانية للصناعة



- دهانات GLC، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأخرى.





كما تضم لجنة التحكيم أيضا كل من ألبرت شفيق، رئيس مجموعة قنوات on، ومحمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن ، ورئيس شبكة قنوات DMC، والدكتور محمد الباز، رئيس تحرير جريدة الدستور، ومحمد عبد الباقى، رئيس تحرير مجلة بيزنس توداى، ويوسف أيوب، رئيس تحرير موقع "صوت الأمة".