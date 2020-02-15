انطلاق فعاليات «جيتكس لنجوم المستقبل 2020» 27 سبتمبر

يعتبر معرض «جيتكس» لنجوم المستقبل، أكبر تجمّع عالمي للشركات الناشئة، في مركز دبي التجاري، خلال الفترة من 27 - 30 سبتمبر 2020، لعرض أفكارهم الرائدة أمام أبرز المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في العالم، والباحثين عن الفرص الكبيرة المستقبلية.ويُعدّ هذا الحدث هو الأكثر تأثيرًا في المنطقة في مجال توفير التمويل وتطوير الأعمال للشركات الناشئة والمجتمع المساعد على الابتكار.وتضم الفعالية ثلاث مسارات لمؤتمرات تُقام تحت شعارات مميزة عن تمويل رأس المال، وشركات التقنية الناشئة والمبدعين، كما يقدّم المتحدثين الإقليميين والدوليين البارزين.