مرتضى منصور: «أبوسنيدة بعتلي رسائل تهديد بالقتل»

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه اعتبر مباراة الزمالك مع الترجي التونسي في السوبر الإفريقي لمصر كلها.وكشف مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أنه من شهر أغسطس الماضي أرسل ضابط مخابرات قطري يدعى «أبوسنيدة» رسائل من هاتفه لكل المسئولين في مصر، منهم دكتور مصطفى الفقي وإبراهيم محلب والشيخ علي جمعة والبابا تواضروس وخالد الدرندلي من مجلس إدارة النادي الأهلي، كلها شتائم لإثارة فتنة في البلد.وتابع: «نبهت جمهور الزمالك لوجود فتنة ووجدت رسائل تهديد بالقتل، واخترقوا سيستم اتحاد الكرة وسرقوا عقود اللاعبين، وهنا عملت بلاغ للنائب العام بالتخابر».واستطرد: «مع كل هذا قلت لن أذهب إلى قطر ولن ألعب في أرض عدو، لأنها بالنسبة لي مثل إسرائيل واللاعبين قالوا هيفرضوا علينا عقوبات وعملت ملف باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية وسافر أحمد مرتضى والمهندس هاني زادة للمغرب والتقوا رئيس الاتحاد الإفريقي وكان وقتها المهندس هاني أبوريدة، وتم استدعاء رئيس الاتحاد القطري وطلبوا منه كتابة تعهد بحماية الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي».