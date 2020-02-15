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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تباين التوقعات بشأن أسعار الفائدة فى اجتماع «السياسة النقدية».. الخميس

السبت 15/فبراير/2020 - 09:00 م
أسعار الفائدة
أسعار الفائدة
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تباينت التوقعات حول نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، المقرر الخميس المقبل الموافق ٢٠ فبراير الجارى، وذلك بعدما قررت خلال آخر اجتماعاتها فى يناير الماضى تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض عند معدلات ١٢.٢٥٪ و١٣.٢٥٪.
ورجحت تقارير بحثية صادرة عن «فاروس» و«بلومبرج» أن يتجه البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بسبب الارتفاعات الطفيفة فى معدلات التضخم خلال يناير. واتفقت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، متوقعة تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند معدلاتها الحالية التى تعد ملائمة للمؤشرات الاقتصادية الحالية.
وتوقع ماجد سلطان، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن يتجه «المركزى» لتخفيض أسعار الفائدة فى حدود ١٪ خلال الاجتماع المقبل، وقال: «انخفاض معدلات التضخم الأساس وراء خفض أسعار الفائدة لدفع عجلة التنمية وزيادة معدلات الاستثمار».

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