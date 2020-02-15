العثور على جثة مسنة في حالة تحلل بمصرف في البحيرة

تُكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من جهودها لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل في حالة تحلل ملقاة بمياه مصرف، في قرية الطرح بمركز كفر الدوار بالبحيرة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار تحت تصرف النيابة.تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز كفر الدوار، بورود بلاغًا من أهالي قرية الطرح بالخط الوسطاني التابعة لدائرة المركز يفيد بالعثور على جثة لسيدة طافية على سطح مياه مصرف تابع للقرية.على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية، وبسؤال الأهالي قالوا إن الجثة لسيدة عجوز مبلغ بغيابها منذ ٨ أيام تدعى غالية حسن جاد الله جاد الله ٨٥ سنة ومقيمة بالطرح الخط الوسطاني.وتبين أن الجثة في حالة تحلل رمي ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.