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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مكملين» طردت إخوانيًا فانتحرت زوجته بعد قتل طفلتيها

السبت 15/فبراير/2020 - 08:55 م
منزل-الضاحية
منزل-الضاحية
أحمد الجدى
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كشفت مصادر مطلعة على أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية فى تركيا عن أن قناة «مكملين» الإخوانية، التى تبث من إسطنبول، وراء انتحار زوجة بمحافظة القليوبية، نهاية شهر يناير الماضى، بعدما قتلت طفلتيها بإلقائهما من شرفة شقتها بالدور الرابع.

وأوضحت المصادر أن القناة طردت زوج الضحية وصار مشردًا فى تركيا ومن ثم عجز عن إرسال أموال لزوجته، ما تسبب فى إصابة الزوجة بحالة نفسية سيئة وأدت فى النهاية إلى قتل طفلتيها وانتحارها.

ووفقًا للمصادر، فإن جماعة الإخوان الإرهابية امتنعت عن تقديم أى معونة للزوج المطرود من «مكملين»، حتى ضاقت عليه السبل ولم يستطع تسديد إيجار شقته، مشيرة إلى أن الجماعة حاولت التكتم على القصة، لكن الشاب الإخوانى المطرود كشف عن تفاصيل الواقعة بعد نعيه زوجته وابنتيه.

ولم تكن تلك هى المرة الأولى التى تدفع فيها الجماعة شبابها والعاملين معها إلى الانتحار، فمنذ عدة شهور كشفت تدوينة على «فيسبوك» لشاب مصرى فى إسطنبول عن إقدام ٣ من شباب الإخوان الهاربين فى تركيا على الانتحار، بسبب رفض قيادات الجماعة دعمهم ماديًا، فى الوقت الذى أنفق فيه التنظيم نحو ٥٠ ألف دولار على مخيم نظمته فى ذكرى فض اعتصام رابعة.
وقال عمر مجدى فى تدوينته: «أنا بس بفكر الناس.. إن الصيف الماضى انتحر ٣ شباب خارجين من مصر لأسباب سياسية أعمارهم دون الـ٢٥ عامًا، فى ظل غياب كامل لأى مؤسسة دعم وعلاج نفسى فى إسطنبول».
وأضاف: «السبب هو عدم وجود دعم مادى، لكن فيه فلوس لعمل مخيم ٣ أيام بميزانية تفوق الـ٥٠ ألف دولار».

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