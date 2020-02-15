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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة المنوفية تكشف أسباب عزل رئيس قسم القانون بكلية الحقوق

السبت 15/فبراير/2020 - 08:52 م
الدكتور عادل مبارك
الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
ولاء القاضى
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قال الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية إنه لا صحة تماما لما يتم نشره عن ملابسات قرار عزل الدكتور هشام البدري، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بالجامعة، والتى تزعم تصديه لفساد بكلية الحقوق، ولكن تم قرار العزل بناء على قرار من مجلس التأديب بالجامعة، بعد التحقيق معه في العديد من الشكاوى أجراها معه أستاذ قانون من خارج جامعة المنوفية تحديدا من جامعة حلوان ضمانا للحيادية والشفافية وتم تحويله لمجلس التأديب برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة، ومستشار من مجلس الدولة، وأستاذ من كليه الحقوق جامعة القاهرة ضمانا للحيادية والشفافية.

وأوضح رئيس الجامعة أن مجلس التأديب بالجامعة يشكل وفقا للقانون ويصدر به قرار من رئيس الجامعة وهو يعادل المحكمة الإدارية درجة أولى، وليس لرئيس الجامعة أو أي شخص آخر سلطة عليه.

وشدد رئيس الجامعة أنه ملزم بقرار مجلس التأديب كما جاء طبقا للقانون، مؤكدا أن جامعة المنوفية لا تخالف القانون، وإنما يتم تنفيذه بكل حسم وحزم، وتحارب الفساد بكافة أشكاله، وتضرب بيد من حديد على كل من يخالف ذلك.

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