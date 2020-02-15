إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز مغاغة بالمنيا

أنهت قرية قرارة التابعة لمركز مغاغة شمال المنيا، اليوم السبت، خصومة ثأرية بين عائلتي "أولاد عثمان"، طرف أول و"أولاد سليم"، طرف ثان، بعد أن استمرت قرابة 25 عاما، بتقديم الطرف الثاني كفنا للأول.وتدخل لإنهاء الصلح كل من: اللواء خالد محمد عبدالله، واللواء أحمد فاروق، سعيد حسب الله بدر، بالتنسيق مع المقدم عمر عامر، رئيس مباحث قسم شرطة مغاغة، تحت إشراف اللواء محمود خليل مدير الأمن، مفتش مباحث الشمال العميد حمدي رفعت.وتم الاتفاق على العفو في الخصومة والتي نشبت بين العائلتين بالقرية، قبل نحو 25 عاما، وأسفرت عن وفاة شخص، وتم قبول الكفن، وسط حضور ممثلين من الطرفين وأهالي القرية وحشد من أبناء مركز مغاغة.