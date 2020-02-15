بدء توافد النجوم على حفل ختام مهرجان أسوان لأفلام المرأة (صور)

بدأ منذ قليل توافد النجوم على "ريد كاربت" حفل ختام مهرجان أسوان لأفلام المرأة، وجاء على رأس الحضور كل من الفنانة بشرى وسلوى خطاب، وسهير بن عمارة، ومحمد عبدالخالق رئيس المهرجان، وحسن أبو العلا مدير المهرجان، وطارق عبدالعزيز، ورحمة منتصر، وليلي السايس، وناهد فريد شوقي.يشار إلى أن مهرجان أسوان لأفلام المرأة أقيمت فعالياته على مدار الأيام الماضية وشارك فيه ٣١ فيلما سينمائيا تنافسوا على جوائز الدورة الرابعة، كما تم تكريم في حفل الافتتاح كل من نيللي كريم، ورجاء الجداوي، والنجمة الإسبانية فيكتوريا أبريل.