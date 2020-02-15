حبس المتهمين بقتل شاب في عين شمس

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز المحامي العام، حبس المهتمين بقتل شاب بعين شمس 4 أيام على ذمة التحقيقات.ودلت التحريات أن صاحب عقار وابنه وراء ارتكاب الواقعة؛ بسبب اعتراضهم على وقوف المجني عليه أمام منزلهم باستمرار.تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من الأهالي، بنشوب مشاجرة ووجود متوفى بأحد الشوارع بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتم العثور على جثة شاب، وبه آثار ضرب وكدمات شديدة.تم إلقاء القبض على المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.