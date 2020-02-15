«اختراق الجزيرة».. القناة القطرية تسرح 600 عامل أغلبهم مصريون

انفرد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، بكشف تفاصيل أزمة مرتبات قناة الجزيرة القطرية.وأوضح الباز، أن التقارير الدولية عن العمالة القطرية خلال الأشهر الماضية، كشفت عن أن العاملين في المنشآت الرياضية القطرية لم يتقاضوا مرتباتهم لمدة 10 أشهر وبعضهم اضطر لإخراج أبنائه من المدارس، والبعض الآخر استدان وهرب من قطر.واستكمل الباز، أن الأمر لم يقتصر على العاملين في المنشآت الرياضية، بل وصل الأمر إلى قناة الجزيرة القطرية، موضحا أنه وفقا لمعلومات من داخل القناة القطرية فإن العاملين بقناة الجزيرة لم يتقاضوا مرتباتهم منذ 3 أشهر، بسبب تدهور الأوضاع المالية بالقناة، وهو ما دفع القناة لعمل خطة هيكلة جديدة كاملة.واستكمل أنه وفقا لهذه الخطة سيتم تسريح 600 عامل من قناة الجزيرة القطرية أغلبهم من المصريين قبل يوليو المقبل، وهؤلاء من الذين اصطحبهم الإعلامي المصري صلاح نجم للعمل بالقناة قديما، ولكن أكدت القناة أنه سيتم تسريحهم.