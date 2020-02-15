17 فبراير.. ندوة «وطن بلا شائعات» بنادي التجديف بجامعة الأقصر

في إطار اهتمام الدولة بمحاربة الشائعات المُتعددة التى تستهدف البلاد، سواء كانت مُنظمة، أو بناءً على نقص المعلومات أو اجتهادات من أفراد، تقيم جامعة الأقصر بالاشتراك مع قصر ثقافة الأقصر: الصالون الثقافي (وطن بلا شائعات)، وذلك من خلال إقامة ندوة حوارية تفاعلية مع جمهور الأقصر من فئات المجتمع وطلاب الجامعة حول تأثير الشائعات على المجتمع، وفتح باب الحوار بين المتحدثين والجمهور، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور بدوي شحات رئيس جامعة الأقصر وقيادات الجامعة، يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 11.30 صباحًا، بنادي التجديف بالأقصر.يحاضر في الندوة كل من أ.د محمود النوبي أحمد – أستاذ الأدب والنقد ووكيل كلية الألسن جامعة الأقصر وعنوان مشاركته "تأثير الشائعات على المجتمع"، وأ.م.د أحمد جمال عيد – أستاذ الجرافيك المساعد ومستشار الأنشطة الثقافية لجامعة الأقصر، وتأتي مشاركته تحت عنوان "دور الفن في مواجهة الشائعات".يذكر أن الصالون يأتي تحت رعاية كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والأستاذ الدكتور بدوي شحات رئيس جامعة الأقصر، والأستاذ محمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي.