رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

17 فبراير.. ندوة «وطن بلا شائعات» بنادي التجديف بجامعة الأقصر

السبت 15/فبراير/2020 - 08:45 م
شائعات
شائعات
ايهاب مصطفى
طباعة
في إطار اهتمام الدولة بمحاربة الشائعات المُتعددة التى تستهدف البلاد، سواء كانت مُنظمة، أو بناءً على نقص المعلومات أو اجتهادات من أفراد، تقيم جامعة الأقصر بالاشتراك مع قصر ثقافة الأقصر: الصالون الثقافي (وطن بلا شائعات)، وذلك من خلال إقامة ندوة حوارية تفاعلية مع جمهور الأقصر من فئات المجتمع وطلاب الجامعة حول تأثير الشائعات على المجتمع، وفتح باب الحوار بين المتحدثين والجمهور، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور بدوي شحات رئيس جامعة الأقصر وقيادات الجامعة، يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 11.30 صباحًا، بنادي التجديف بالأقصر.

يحاضر في الندوة كل من أ.د محمود النوبي أحمد – أستاذ الأدب والنقد ووكيل كلية الألسن جامعة الأقصر وعنوان مشاركته "تأثير الشائعات على المجتمع"، وأ.م.د أحمد جمال عيد – أستاذ الجرافيك المساعد ومستشار الأنشطة الثقافية لجامعة الأقصر، وتأتي مشاركته تحت عنوان "دور الفن في مواجهة الشائعات".

يذكر أن الصالون يأتي تحت رعاية كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والأستاذ الدكتور بدوي شحات رئيس جامعة الأقصر، والأستاذ محمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

لا يعدي المحيطين به.. القصة الكاملة لـ«الأجنبى» حامل «كورونا»

منذ ساعة و 9 دقيقة

«مكملين» طردت إخوانيًا فانتحرت زوجته بعد قتل طفلتيها

منذ 41 دقيقة

وزيرة الصحة: حللنا للأجنبي حامل «كورونا» 3 مرات.. وجاهزون للفيروس

الصور

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

image description

نانسي عجرم وساندي وتامر حسني في حفل عيد الحب باستاد القاهرة

image description

بهاء سلطان يتألق فى أقوى حفلات عيد الحب باستاد القاهرة

image description

مباراة فوز الأهلى على المصرى بالثلاثة

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

الأكثر قراءة

«اختراق الجزيرة».. القناة القطرية تسرح 600 عامل أغلبهم مصريون

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

تفاصيل تعذيب طفلة على يد أمها بالقليوبية: «بتفكرني بغلطتي» (صور)

إنفوجراف

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

نجم الساعة

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

الصحة

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

روتين يومى يحميك من الإصابة بالاكتئاب

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

منوعات

جديد مروة شاكر يكشف دور المكتبات فى التأثير على حرية التفكير

«كوبي براينت» ضمن المرشحين للانضمام إلى «هول أوف فايم»

ضابط روسي يطلب يد حبيبته بدبابات على «شكل قلب» (فيديو)

أحدث دبابة روسية تدخل الخدمة فى 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب التركى فى سوريا
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
المزيد

الثقافة

17 فبراير.. ندوة «وطن بلا شائعات» بنادي التجديف بجامعة الأقصر

«دفتر الأيام» مجموعة قصص عن التراث الشعبي

استمرار عرض «أطياف البهنسا» لفرقة بنى مزار المسرحية بالمنيا

«أوراق على قارعة الروح».. كتاب جديد لـ منى عز الدين