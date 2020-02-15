«التعليم» تحذر الطلاب من لعبة إلكترونية خطيرة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا أهابت فيه المديريات التعليمية والمدارس ومسئولى الأنشطة والإخصائيين النفسيين ومجالس أمناء الآباء والمعلمين بتوعية الطلاب من لعبة خطرة ظهرت فى الآونة الأخيرة تعتمد على استدراج طالبين أو طالبتين زميلا لهما ثالثا، للقفز إلى أعلى وأثناء القفز يقومان بعرقلته؛ بهدف التصوير والنشر على مواقع التواصل الاجتماعى والتطبيقات الإلكترونية مثل Tik Tok.ويأتي ذلك حرصًا على سلامة الطلاب وحمايتهم من خطورة بعض الألعاب الإلكترونية والبرمجيات والتى قد تؤثر على حالتهم المزاجية وتدفعهم أحيانًا إلى إيذاء أنفسهم أو إيذاء من حولهم.وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى كتابها الدورى من ممارسة مثل هذه الألعاب، مع تأكيد الاهتمام بالأنشطة المدرسية التى تتلاءم مع كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة.