«اتصال» تستضيف وزير الاتصالات 17 فبراير

تستضيف جمعية «اتصال» الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات في أولى لقاءاتها للعام الحالي Meet The Government يوم 17 فبراير الحالي.يذكر أن «اتصال» التي يترأس مجلس إدارتها الدكتور حازم الطحاوي عكفت خلال السنوات الماضية على تنظيم لقاء مع عدد من الوزراء المختلفة لبحث احتياجات كل وزارة وما يمكن أن تساعد فيه الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.