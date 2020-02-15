نيرمين الفقي تؤدي العمرة: «عباية وفي الخلفية كمامة» (صور)

تتواجد الفنانة نيرمين الفقي في الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة ونشرت صور لها من داخل المسجد الحرام عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".وظهرت نيرمين الفقي للمرة الأولى وهي ترتدي الحجاب، وجلباب واسع، وحصدت صورها على العديد من تعليقات النجوم والمتابعين الذين تمنوا لها عمرة مقبولة وطالبها بعضهم بالدعاء لها.وشاركت نيرمين الفقي مؤخرًا في حكاية "ما يطلبه المستمعون" ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة إيهاب فهمي، ميدو عادل، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.وسبقته بمسلسل "أبو العروسة"، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه مع الفنان سيد رجب، والفنانة سوسن بدر، ومدحت صالح، وأحمد صيام، وعدد كبير من النجوم الشباب.