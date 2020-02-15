الديهي عن المعتمرين الأتراك: متاجرة بقضية فلسطين (فيديو)

أذاع الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو لمعتمرين أتراك يرددون، "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، معلقًا: "تمثيل في تمثيل".واستنكر الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، ذهاب الأتراك للحرم المكي للدفاع عن الأقصى، معلقا: "الحرم للعبادة والمسجد الأقصى في فلسطين، ما تروحوا تدافعوا عن الأقصى في الأراضي الفلسطينية مش السعودية".وكشف عن مفاجأة تتمثل في وجود أحد أفراد حماس يدعى صالح نورهان، في مقدمة صفوف المعتمرين الأتراك، لافتًا إلى أن الأمر سياسة ومتاجرة بالقضية الفلسطينية وليس موضوعًا دينيًا ودفاعًا عن الأقصى.