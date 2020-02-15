رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجهيز شواطئ الإسكندرية استعدادًا لاستقبال فصل الصيف (صور)

السبت 15/فبراير/2020 - 08:30 م
تجهيز شواطئ الإسكندرية
تجهيز شواطئ الإسكندرية
هبه عويضه
طباعة
بدأت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، بالتعاون مع حي ثان المنتزه، تحت قيادة الدكتور ياسر الجندي، اليوم السبت، الاستعدادات اللازمة لتجهيز شواطئ المنتزه ثان لاستقبال فصل الصيف، واستكمال الصيانة والتجهيز بشواطئ الحى.

وقام مدير إدارة الشواطئ بالمنتزه ثان بمتابعة أعمال تجهيز أبراج المراقبة بالشواطئ، وذلك ضمن الاحتياطات الأمنية اللازمة لسلامة المصطافين، في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة لاستقبال فصل الصيف بشواطئ الثغر.

وتجدر الإشارة إلى انفراد محافظة الإسكندرية بمنظومة الإنقاذ، كما أنها أول مدينة سياحية تستخدم وسيلة الإنقاذ السريع والتي أسهمت في تقليل حالات التعرض لأخطار الغرق بنسبة كبيرة، وكذلك توفير أبراج المراقبة اللازمة وإمدادها بأفراد الإنقاذ المدربين لتكون على أهبة الاستعداد للقيام بواجباتها تجاه المصطافين.

موضوعات متعلقة

منذ يومين

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تفاصيل تعذيب طفلة على يد أمها بالقليوبية: «بتفكرني بغلطتي» (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

كواليس السوبر الأفريقي.. تفاصيل مكالمة مرتضى منصور داخل الفندق

منذ 39 دقيقة

وزيرة الصحة: حللنا للأجنبي حامل «كورونا» 3 مرات.. وجاهزون للفيروس

الصور

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

image description

نانسي عجرم وساندي وتامر حسني في حفل عيد الحب باستاد القاهرة

image description

بهاء سلطان يتألق فى أقوى حفلات عيد الحب باستاد القاهرة

image description

مباراة فوز الأهلى على المصرى بالثلاثة

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

الأكثر قراءة

«اختراق الجزيرة».. القناة القطرية تسرح 600 عامل أغلبهم مصريون

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

تفاصيل تعذيب طفلة على يد أمها بالقليوبية: «بتفكرني بغلطتي» (صور)

إنفوجراف

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

نجم الساعة

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

الصحة

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

روتين يومى يحميك من الإصابة بالاكتئاب

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

منوعات

جديد مروة شاكر يكشف دور المكتبات فى التأثير على حرية التفكير

«كوبي براينت» ضمن المرشحين للانضمام إلى «هول أوف فايم»

ضابط روسي يطلب يد حبيبته بدبابات على «شكل قلب» (فيديو)

أحدث دبابة روسية تدخل الخدمة فى 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب التركى فى سوريا
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
المزيد

الثقافة

17 فبراير.. ندوة «وطن بلا شائعات» بنادي التجديف بجامعة الأقصر

«دفتر الأيام» مجموعة قصص عن التراث الشعبي

استمرار عرض «أطياف البهنسا» لفرقة بنى مزار المسرحية بالمنيا

«أوراق على قارعة الروح».. كتاب جديد لـ منى عز الدين