تجهيز شواطئ الإسكندرية استعدادًا لاستقبال فصل الصيف (صور)

بدأت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، بالتعاون مع حي ثان المنتزه، تحت قيادة الدكتور ياسر الجندي، اليوم السبت، الاستعدادات اللازمة لتجهيز شواطئ المنتزه ثان لاستقبال فصل الصيف، واستكمال الصيانة والتجهيز بشواطئ الحى.وقام مدير إدارة الشواطئ بالمنتزه ثان بمتابعة أعمال تجهيز أبراج المراقبة بالشواطئ، وذلك ضمن الاحتياطات الأمنية اللازمة لسلامة المصطافين، في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة لاستقبال فصل الصيف بشواطئ الثغر.وتجدر الإشارة إلى انفراد محافظة الإسكندرية بمنظومة الإنقاذ، كما أنها أول مدينة سياحية تستخدم وسيلة الإنقاذ السريع والتي أسهمت في تقليل حالات التعرض لأخطار الغرق بنسبة كبيرة، وكذلك توفير أبراج المراقبة اللازمة وإمدادها بأفراد الإنقاذ المدربين لتكون على أهبة الاستعداد للقيام بواجباتها تجاه المصطافين.