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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة المنصورة تُعلق على واقعة خلع مدرس ملابسه بالمحاضرة

السبت 15/فبراير/2020 - 08:07 م
خلع مدرس ملابسه
خلع مدرس ملابسه
الدقهلية : عمرو الحوتى
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نفت جامعة المنصورة، ما أُثير من أخبار وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام مدرس بالجامعة بخلع ملابسه، أثناء المحاضرة أمام الطلاب.

وأكدت الجامعة أن ما تم تداوله اليوم، على مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان "أستاذ بجامعة المنصورة يخلع ملابسه أمام الطلاب الجدد" لا يمت للجامعة بصلة، وتم تصويره خارج الجامعة منذ أكثر من عامين بأحد القاعات بمؤتمر لطلاب الثانوية العامة باسم "علوم الكنز المفقود" قبل التحاقهم بالجامعة، واستضافة ومشاركة عدد من رموز كليات العلوم بالجامعات المصرية لإظهار الجوانب المضيئة، وتحفيزهم للالتحاق بكلية العلوم.

وكانت قد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر قيام عضو هيئة التدريس بما ظهر بالفيديو لإظهار البساطة فى التعامل مع الطلاب من وجهة نظره، وقام بإعادة نشره على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، وأحالت إدارة الجامعة الواقعة وما تم نشره للتحقيق.

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