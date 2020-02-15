نقيب المحامين: دورنا الحفاظ على كرامة الأعضاء

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه لا يوجد في القضاء أو النيابة أو الشرطة أو المحامين مَن يستهدف استعداء الطرف الآخر، وأي جهة لا تستطيع ضبط سلوك كل أفرادها، لأنه نتاج للتربية: "كل فئة من فئات المجتمع بها جزء خارج عن التربية".أضاف نقيب المحامين، خلال اللقاء المفتوح الذى عقده مع محامي الإسكندرية، أن دور النقابة الحفاظ على كرامة أعضائها حال حدوث أزمة لأحدهم، مدللًا بأزمة محامي المحلة الذى تعدى عليه ضابط شرطة، وأحيل للتحقيق، وأوقف عن العمل من قبل وزير الداخلية، وجدد حبسه عدة مرات، ذاكرًا أن الداخلية أحالت 3 ضباط للتحقيق عندما علقوا على الواقعة بالتهكم على المحامين.وعن نادي المحامين بجليم، أوضح نقيب المحامين، أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات المنفذة للنادي وعدت بتسليم المرحلة الأولى من النادي في النصف الثاني من إبريل المقبل، متابعًا: "بعون الله ستفطرون به رمضان القادم"، متعهّدًا ببناء مقر جديد لمحامي الإسكندرية، يليق بالمحامين، على أن تتفق نقابتا شرق وغرب على قطعة الأرض المناسبة لإقامة المقر.