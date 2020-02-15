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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الحد من المغالاة في المهور وتكاليف الزواج».. حملة للوعظ والإرشاد بأسيوط

السبت 15/فبراير/2020 - 08:04 م
حملة للوعظ والإرشاد
حملة للوعظ والإرشاد بأسيوط
أسيوط – محمد أبو شادي:
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نظم مركز إعلام جنوب أسيوط التابع للهيئة العامة للاستعلامات ومنطقة الوعظ والإرشاد والإعلام الديني بأسيوط، حملة توعية بهدف مواجهة ارتفاع المهور وتكاليف الزواج، وذلك بمراكز جنوب أسيوط.

وقالت مروة سيد سلام مديرة مركز إعلام جنوب أسيوط، إنه تم انعقاد لقاء جماهيري بقرية نزلة باقور بمركز أبوتيج كأولى فعاليات للحملة، وتم استهداف القرية التي تعاني من انخفاض ملحوظ بمستوى المعيشة والفقر، وأيضا ارتفاع نفقات الزواج على نحو كبير، حاضر اللقاء الدكتور خلف عمار مدير عام منطقة الوعظ والإرشاد ورئيس لجنة الفتوى بأسيوط، والشيخ عمرو الخطيب موجه عام بمنطقة الدعوة والوعظ والإعلام الديني بأسيوط.

وتناولا خطورة ظاهرة المغالاة في المهور وأضرارها على الشباب وأسباب انتشارها، باعتبارها ضمن أهم القضايا الاجتماعية التي تمس الحياة الاجتماعية، وأشارا إلى أن هذه العادات والتقاليد السيئة والتي تأتي في إطار التفاخر والتباهي تعطل الزواج وتسهم في ارتفاع نسبة العنوسة، فضلا عن ارتفاع نسب الغارمين والغارمات لتوفير تكاليف الزواج، وإنها لا تمت بصلة لتعاليم الإسلام وروحه والتي تحث على الرفق والتيسير في كافة شئون الحياة.

ونوه دكتور خلف عمار في ذات الصدد إلى أنه يجري حاليًا التنسيق لتوسيع نطاق الحملة لتغطي كافة مراكز المحافظة ولأن تكون جزء من الدروس والخطب بالمساجد وطالب الحضور بضرورة صياغة وثيقة للمهور وتطبيقها لتسيير الزواج.

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