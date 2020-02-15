أقيم اليوم حفل افتتاح مشروع "معًا نزرع شجرة أمل" للسنة الثالثة تحت رعاية الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى؛ وبيت العائلة المصرية.وينمي المشروع روح المحبة والسلام والتعاون بين أطفال المدارس، من خلال تطوير ثقافة الحوار بين أطفال المدارس المصرية الذي بدوره سيؤدى إلى فهم الآخر ومعتقداته وقيمه، وأيضًا نشر ثقافة قبول الآخر.وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى؛ ونقل القس ميشيل ميلاد تحيات المطران منير على بداية السنة الجديدة للمشروع، وحين نضع أيدينا سويا لبناء بلدنا الحبيب مصر سوف نخلق من جديد التلاحم والترابط؛ من خلال أطفالنا وشبابنا.