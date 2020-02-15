تفاصيل تعذيب طفلة على يد أمها بالقليوبية: «بتفكرني بغلطتي» (صور)

شهدت منطقة القناطر الخيرية، التابعة لمحافظة القليوبية، السبت، واقعة مأساوية عندما لجأت أم لإقامة حفلة تعذيب لنجلتها وأصابتها بجروح خطيرة ترقد على إثرها بين الحياة والموت على أجهزة التنفس الصناعي بمستشفي بنها الجامعي.وحصل «الدستور» على صورة من التقرير الطبي من مستشفى بنها الجامعي لحالة الطفلة نهي أحمد، 3 سنوات، مصابة بنزيف في المخ وشرخ بالجمجمة وكدمة بالمخ والرئة.كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة القناطر إخطارًا من مستشفى بنها الجامعي يفيد بوصول طفلة بها عدة إصابات خطيرة برفقة والدها وأقاربها، وبعمل التحريات اللازمة، تبين أن وراء تعذيب الطفلة والدتها نورا.م، ربة منزل، 24 سنة.وقال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية إن الطفلة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي داخل غرفة الرعاية المركزة بمستشفى بنها الجامعي.وأكد المصدر أنه تم القبض على والدة الطفلة وتدعي نورا وأثناء التحقيقات معها اعترفت أنها حاولت التخلص من نجلتها التي لم يتعد عمرها 3 سنوات.أشارت الأم المتهمة خلال التحقيقات إلى أنها تزوجت والد الطفلة زواجا عرفيا منذ 4 سنوات وأنجبت منه طفلتها الضحية ومن سنة واحدة عندما أكملت طفلتهم العامين، قام الزوج والد الضحية بإشهار زواجهم بعقد زواج رسمي وأنجبت منه طفلا ثانيا عمره 7 أشهر الآن: " بقالي 4 سنين عايزة أخلص من بنتي؛ لأنها بتفكرني بغلطة عمري ونقطة سودة في حياتي».قال الزوج خلال التحقيقات إنه كان دائم الشجار مع زوجته؛ لأنها كانت دائمة التعدي على طفلتهما وكانت تريد التخلص منها رغم زواجهما رسميًا.وعن يوم الواقعة قال الأب المكلوم:"فوجئت باتصال من زوجتي تخبرني أن ابنتي سقطت أرضًا، وهي تتناول وجبة الغداء فتوجهت مسرعا لاصطحاب نجلتي للمستشفى، وبعد عمل الأشعات أخبروني أن نجلتي مصابة بعدة كسور بالجمجمة وانفجار بالرئة، نتيجة تعرضها لاعتداء وحشي وضرب مبرح".