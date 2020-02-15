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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تتعاقد مع خبراء يابانيين للإشراف على المدارس المصرية اليابانية

السبت 15/فبراير/2020 - 07:41 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن التعاقد مع عدد من الخبراء اليابانيين للعمل كمشرفين على بعض المدارس في مصر لتطبيق أنظمة التوكاتسو خلال العام الدراسي المقبل 2021-2020.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بمشروع المدارس المصرية اليابانية.

جاء ذلك بمقر السفارة المصرية في طوكيو، وبحضور السفير أيمن كامل سفير مصر في اليابان، والدكتور هاني الشيمي المستشار الثقافي بطوكيو، والسيدة هانم أحمد الملحق الثقافي بطوكيو، خلال زيارة وفد الوزارة إلى اليابان، والذي ضم نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على منظومة التعليم الياباني لتفقد المدارس في اليابان والتعرف عن قرب على أنظمة التوكاتسو المطبقة وزيارة وفد معلمي المدارس المصرية اليابانية أثناء تدريبهم في جامعة فوكوي.

ويهدف التعاقد مع الخبراء اليابانيين إلى المساهمة بشكل إيجابي في إرساء قواعد الإدارة المدرسية المتبعة في اليابان بالمدارس المصرية اليابانية، مما يسهم في نشر ثقافة الدقة والتفاني في العمل في الأجيال الناشئة، ليكونوا بمثابة قاطرة الدولة والمجتمع، وبما يسهم في استراتيجية بناء الإنسان المصري من المهد.

وقام المكتب الثقافي المصري في اليابان بعقد سلسلة من اللقاءات والمحاضرات على طبيعة الشعب المصري والعادات والتقاليد للخبراء قبل بدء مهمتهم في مصر، فيما عقد البروفيسور سوجيتا الخبير في التوكاتسو محاضرة عن منظومة التعليم الياباني في مصر.

جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية وصل إلى 41 مدرسة بمختلف محافظات مصر، بعد انضمام مدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

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