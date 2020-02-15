النيابة تأمر بتشريح جثة شاب ضحية «الوقوف الممنوع» بعين شمس

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز المحامي العام بتشريح جثة شاب عثر عليه مقتولًا بعين شمس، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.ودلت التحريات أن صاحب عقار وابنه وراء ارتكاب الواقعة؛ بسبب اعتراضهما على وقوف المجني عليه أمام منزلهما باستمرار.تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالى، بنشوب مشاجرة ووجود متوفى بأحد الشوارع بمنطقة عين شمس.وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتم العثور على جثة شاب، وبها آثار ضرب وكدمات شديدة.تم إلقاء القبض على المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.