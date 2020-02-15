إنشاء 3 مراكز لذوي الهمم داخل مراكز الشباب بالإسكندرية

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن هناك خطة يتم تنفيذها حاليًا؛ لزيادة عدد المراكز التخصصية لذوي الهمم بمراكز الشباب بالإسكندرية.وأكدت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المديرية بصدد تنفيذ 3 مراكز لذوي الهمم داخل مراكز الشباب، مضيفًا أن الوزارة تدعم 3 مراكز بالفعل لذوي الاحتياجات الخاصة، وأن المديرية سوف تدعم 3 مراكز أخرى، سوف يتم الإعلان عنها خلال شهر ونصف من الآن.وأوضحت "الشريف" أنه تم اليوم لقاء رياضي ترفيهي لذوي الهمم بمركز شباب سموحة بمشاركة 200 فرد من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، من أعضاء مراكز الشباب، والهيئات الرياضية والشبابية، والجمعيات الأهلية المختلفة.وأشارت إلى أن تلك المهرجانات هي أحد فعاليات البرنامج الرياضي ضمن خطة المديرية برعاية محافظ الإسكندرية، ووزير الشباب والرياضة، في إطار اهتمام الدولة بذوي الهمم والقدرات الخاصة بدمجهم في المجتمع.