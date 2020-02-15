باحث فى الجماعات الإسلامية: الإخوان متغلغلون فى اليمين الأوروبى

علق ماهر فرغلي، المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية، على مطالب النواب البريطانيين بإدراج الإخوان كجماعة إرهابية، مؤكدًا أنه يصدق ذلك خاصة بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وأنها ترى الآن أن وجودها مع أمريكا وكندا أفضل لها من الاتحاد الأوروبي.وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجيل الثالث من الإخوان متغلغلون في اليمين الأوروبي، وبعض منهم في اليسار مثل السويد.وتابع: "بريطانيا تاريخيًا مع الإخوان وترى أنهم يؤدون دورًا وظيفيًا ولهم أفرع في العالم العربي ويستفيدون منهم استفادة استخباراتية بإرسال تقارير عن العالم العربي".