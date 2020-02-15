رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الحركة الوطنية: السوشيال ميديا بؤرة للشائعات

السبت 15/فبراير/2020 - 07:31 م
جريدة الدستور
حسين العمدة
طباعة
عرض صالون الحركة الوطنية فيلم تسجيلي عن الشائعات وخطورتها على المجتمع، خلال فعاليات حفل تدشين الصالون السياسي، والفيلم رسالة توعوية تستهدف ترسيخ الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها وقيادتها السياسية، خاصة في ظل ما تتعرض له الدولة المصرية من شائعات مغرضة تستهدف هز الثقة وزعزعة الاستقرار بما يلزمنا القيام بدور فاعل في التصدي لتوعية شعب عريق يستحق العمل بفناء من أجله ليبقى سر خلود الدولة المصرية علي مر العصور.

وأكد الفيلم التسجيلي أن طاعون الشائعات بمثابة نيران ملتهبة تحرق وتدمر كل إنجاز يتحقق علي الأرض، ونحسب أن مواجهتها لا تكون بالبندقية إنما بفكرة راجحة ورأي صائب وحقيقة دامغة تنسف ما يروج من أكاذيب، خاصة أن الوطن لا يحتمل مزيدًا من الخراب سيكون ملف الشائعات علي رأس أولويات الصالون السياسي للحزب كونة ملفًا حيويًا يحتاج لخوض معركة لرفع وعي مغيبين غاطسين في مستنقع الزيف والتضليل.

وأضاف "الحركة الوطنية"، بأن الشائعات كالقاذورات لا ينجذب نحوها إلا الذباب يؤلفها الحاقدون وينشرها الحمقي ويصدقها الاغبياء، لذا قام مركز دراسات الحزب برئاسة المهندس اسامة الشاهد النائب الأول باصدار دراسة شاملة تحمل عنوان "الشائعات وتأثيرها علي الامن القومي"، تناقلتها وكالات الانباء ووسائل الاعلام نظرًا لعمق ما جاء بها من تحليل ودرس، قائلًا "اليوم يعلن الصالون السياسي للحزب في باكورة أعمالة عن إطلاق جلسات خاصة عن الشائعات وكيفية تحصين الوطن من مخاطرها".

وقال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد أول وزير الداخلية سابقًا، أن الشائعات عبارة عن أخبار كاذبة تنطوي على معلومات مغلوطة تنتشر بين العامة وتلقى صدى واستجابة، مضيفًا مطلقو الإشاعات يستندون إلى المواطنين على استعداد بأن تصدق الكذب، فضلًا عن أن الاشاعات سببها عدم وجود معلومات واضحة لدى المواطنين، ودرجة التعليم والوعي المنخفض، ومطلقو الإشاعات يستهدفون الفكر والعقل والثقافة والولاء والانتماء.

وأكد المهندس اسامة الشاهد، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، أن مركز الدراسات التابع للحزب ناقش خطورة الشائعات في دراسة سابقة له.

وأضاف "الشاهد"، خلال الفيلم التسجيلي، أن موجة الشائعات انطلقت خلال الفترة الأخيرة بشدة وبدأت هذا الحملة منذ ثورة 25 يناير وتحولت منصات السوشيال ميديا بأنواعها المختلفة إلى بؤرة خصبة للشائعات المنتشرة في البلاد مثل النار في الهشيم.

وأوضح "الشاهد"، أن دراسة الحزب استهدفت تحديد نشاط مروجيها وتوعية المواطنين من خطورة الشائعات على الأمن القومي تطورت مفاهيم الأمن القومي من الناحية التطبيقية ولم تصبح من الناحية العسكرية، ولكن تطورت مع حروب الجيل الرابع والخامس مع نمو النشاط التكنولوجي في العالم ووجدت الشائعات لتخريب البلاد والأسر والاقتصاد بصفة عامة للوصول إلى نتائج.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

مرتضى منصور: لن أخوض قمة الدورى أمام الأهلى

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من المعلق حفيظ دراجي على هجوم جماهير الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الباز يكشف رعب قطر من «الممر» وكواليس إنتاجها «بسبوسة بالقشطة» في 90 دقيقة

منذ يوم

بث مباشر.. حفل عيد الحب من استاد القاهرة

الصور

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

image description

نانسي عجرم وساندي وتامر حسني في حفل عيد الحب باستاد القاهرة

image description

بهاء سلطان يتألق فى أقوى حفلات عيد الحب باستاد القاهرة

image description

مباراة فوز الأهلى على المصرى بالثلاثة

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

أول رد من المعلق حفيظ دراجي على هجوم جماهير الزمالك

إصابة حارس صن داونز قبل مباراة الأهلي

إنفوجراف

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

نجم الساعة

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

الصحة

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

روتين يومى يحميك من الإصابة بالاكتئاب

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

منوعات

جديد مروة شاكر يكشف دور المكتبات فى التأثير على حرية التفكير

«كوبي براينت» ضمن المرشحين للانضمام إلى «هول أوف فايم»

ضابط روسي يطلب يد حبيبته بدبابات على «شكل قلب» (فيديو)

أحدث دبابة روسية تدخل الخدمة فى 2020

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
مؤمن المحمدي
هى دى «بلادى بلادى»
المزيد

الثقافة

«مفاهيم يجب أن تصحح».. كتاب يعالج الغلو والتطرف في الدين لـ«أبو زهرة»

وزير الثقافة تعتمد توصيات مؤتمر المجمع العربى للموسيقى الـ25

قصور الثقافة تستعيد ذكريات «القاهرة 30».. صور

الثلاثاء.. «تانيس» بمختبر سرديات الإسكندرية