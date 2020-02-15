جامعة عين شمس تكرم خبير مقاومة الإرهاب الدولي (صور)

كرم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، العقيد حاتم عبدالفتاح صابر خبير مقاومة الإرهاب، لجهوده المبذولة والمتميزة في تثقيف وتوعية أبنائنا الطلاب بما يحاك بوطننا الغالي.يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن توعية وتحصين طلاب الجامعات وإبراز الدور الذي تقوم به الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل التهديدات والعدائيات والمخططات التي تحاك لتفتيت أواصر الترابط بين المجتمع فيما بينهم، وكذا بالمنطقة العربية وإيضاح الدور الذي تقوم به قواتنا المسلحة كمؤسسة من مؤسسات الدولة في تأمين خطة التنمية طبقًا لرؤية 2030.حيث قامت قوات الدفاع الشعبي بالتعاون مع جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف العقيد ا.ح محمد رمضان مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، في تنظيم لقاءات تثقيفية مع العقيد حاتم عبدالفتاح صابر خبير مقاومة الإرهاب مع طلبة جامعة عين شمس أثناء دورات التربية العسكرية المنعقدة بالجامعة.