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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عاشور ينتقد بيان الاتحاد الأوروبي بشأن ضبط إيطالي في القاهرة

السبت 15/فبراير/2020 - 07:27 م
سامح عاشور
سامح عاشور
الحسين عبيد
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أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، دعم النقابة للدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب؛ حتى استئصاله من جذوره.

وانتقد عاشور، خلال لقائه المفتوح بمحامي الإسكندرية، السبت، إصدار رئيس الاتحاد الأوروبي بيانا يدين فيه القبض على مواطن إيطالي الجنسية والتحقيق معه من قبل النيابة المصرية، مشيدا ببيان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في هذا الشأن.

أضاف: "البيان استخفاف بنا، والاتحاد الأوروبي لا يصدر مثل تلك البيانات سوى عندما يكون القتيل أو المقبوض عليه أوروبيًا"، متسائلا: "أين الاتحاد الأوروبي من مذابح المسلمين في ميانمار، والمذابح تجاه الفلسطينيين، ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى وكنيسة القيامة؟".

وذكر عاشور أن ما يحدث استعمار جديد من أناس ليست لديهم حضارة، ودعموا إقامة دولة يهودية صهيونية في فلسطين، متابعًا "ليسوا عالما حرا بل عالم عبيد يريد استعباد الأمة العربية، وفلسطين من النهر إلى البحر، وعاصمتها الأبدية القدس الشريف، ولن نساوم على الأرض العربية، لتسقط إسرائيل وأمريكا ولتحيا الأمة العربية".

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