العثور على جثة شاب أمام منزله في عين شمس

شهدت منطقة عين شمس، السبت، جريمة قتل عندما أقدم عامل وابنه على قتل شاب، لاعتراضهما على وقوفه أمام منزلهما.تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالى، بنشوب مشاجرة ووجود متوفى بأحد الشوارع بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتم العثور على جثة شاب، وبه آثار ضرب وكدمات شديدة.وبعمل التحريات، تبين أن صاحب عقار وابنه وراء ارتكاب الواقعة بسبب اعتراضهما على وقوفه أمام منزلهما باستمرار.تم إلقاء القبض على المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.