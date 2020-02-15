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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلومبرج يعتزم اختيار هيلاري كلينتون لمنصب نائب الرئيس

السبت 15/فبراير/2020 - 07:10 م
هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون
محمد عمر
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كشفت مصادر أمريكية عن اعتزام مايكل بلومبرج المرشح الرئاسي الأمريكي، اختيار هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة، لتكون شريكته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية على منصب نائب الرئيس.

وقال مصدر في الحملة الانتخابية للملياردير الأمريكي بلومبرج اليوم السبت، إن استطلاع رأي أجرته الحملة وجد أن تحالف "بلومبرج- كلينتون" سيكون قوة هائلة لمواجهة الرئيس دونالد ترامب في السباق نحو البيت الأبيض، وذلك وفق صحيفة "ديلي ميل".

وأشارت الصحيفة إلى أن عمدة مدينة نيويورك السابق والمرشح عن الحزب الديمقراطي بلومبرج يفكر في تغيير مكان إقامته الرسمي من نيويورك إلى كولورادو أو فلوريدا حيث يمتلك منازل هناك، لأن القوانين الانتخابية تتطلب أن تكون إقامة الرئيس مختلفة عن نائب الرئيس.

يأتي ذلك في الوقت الذي يظهر فيه استطلاعان جديدان للرأي أن بلومبرج أصبح في الصدارة في ولاية فلوريدا، بينما يتصدر السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز في ولاية تكساس.

ويتفوق بلومبرج وساندرز بفارق ضئيل على نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي تعرض للهزيمة في كل من ولايات أيوا ونيو هامبشاير.

ويتفوق بلومبرج بفارق 10 نقاط عن بايدن بين المشاركين في الاستطلاع، فقد حصل العمدة السابق على تأييد 28% من سكان فلوريدا، مقابل 18.5% اختاروا بايدن مرشحا عن الحزب الديمقراطي.

وقالت كلينتون في وقت سابق إنها رفضت الترشح للرئاسة في عام 2020 بعد خسارتها أمام ترامب في انتخابات عام 2016، لكنها قالت مرارًا إنها لن تنضم إلى السباق، لكنها لم تتحدث بشأن الترشح لمنصب نائب الرئيس إلى جانب أحد المرشحين الديمقراطيين.

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