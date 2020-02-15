صبري فواز يتماثل للشفاء ويستأنف تصوير «أسود فاتح»

تماثل الفنان صبري فواز، للشفاء تماما بعد عملية جراحية خضع لها مؤخرا لاستئصال المرارة.وقال فواز في تصريح صحفي اليوم السبت، إنه تماثل للشفاء تماما بفضل الله بعد عملية جراحية أجريت له مطلع الشهر الجاري لاستئصال المرارة، مضيفا أنه يستأنف خلال الساعات القليلة المقبلة تصوير أحداث دوره بمسلسل " أسود فاتح ".يشارك فواز في بطولة مسلسل "أسود فاتح" المقرر عرضه في رمضان المقبل، بطولة هيفاء وهبى، شريف سلامة، أحمد فهمى، وروجينا، عمر السعيد، رانيا منصور، نبيل نورالدين، حنان سليمان، فراس سعيد، نانسى صلاح، ناصر سيف، وآخرين، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية لكل من شريف يسرى، وإبراهيم ربيع، محمد التيه، وإخراج كريم العدل.