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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شلل مرورى بسبب هبوط أرضي بكفر شكر

السبت 15/فبراير/2020 - 07:03 م
شلل مرورى
شلل مرورى
صلاح حسنى
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شهدت مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، هبوطا أرضيا بمنطقة البر الشرقى أمام سرداب ماكينة رى قرى المدينة، وذلك بطول متر واحد وعمق  مترين، مما أدى إلى شلل مرورى بالمنطقة.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه فور علمه بحدوث هبوط أرضى بمنطقة البر الشرقى بمدينة كفر شكر أمام سرداب ماكينة رى قرى المدينة كلف الأجهزة المحلية بكفر شك، أمر بسرعة التوجه إلى مكان الهبوط ومعالجته حفاظا على أرواح المواطنين.

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية أنه تم فرض كردون وبلدورات حول منطقة الهبوط تحسبا لأى مشكلات قد تحدث ومنع مرور المارة حفاظا على المواطنين.

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